Marz23近日推出新專輯《不遠處》。（華納音樂提供）

Marz23近日推出新專輯《不遠處》。（華納音樂提供）

Marz23新專輯《不遠處》記錄他這3年的失去與獲得，有別於TRASH的正能量，以內心黑暗面來展現另一個抑鬱與掙扎的聲音，分享從受身心困擾到尋找救贖的過程 。而此次視覺，Marz23嘗試了不同以往的造型、妝髮；封面更可見他就坐在由「自己」所層疊起來的山頂上，看來驚悚，卻是象徵登頂望向高處的風景，征服過去的自己。

封面照片中，Marz23坐在由數個「自己」所堆疊起來的山頭上，看起來十分驚悚，象徵著突破由自己所一手造成的心魔，登高望頂尋求希望與未來的模樣；看似絕望的視覺表象中，其實是為曙光與希望而鋪陳。拍攝時，Marz23 更在身上淋上蠟，營造身體宛如雕像般的崩壞而剝落，他胸口的「愛」刺青，則在破碎中得以更加顯眼。淋蠟油過程中，Marz23更一度擔心淋上身體會很燙，但最後他笑說：「應該是心裡的刺激大於身體上的，其實淋上去體感溫溫的，意外的還滿舒適的。」

專輯《不遠處》象徵重生的盼望，Marz23分享：「這幾年表面看似光鮮亮麗，但內心壓抑著很多情緒，生活也經歷各種起伏，常處於抑鬱、委靡、懷疑人生的時候，但透過創作，我走過來了，所以我想把這些心路歷程分享給大家。」當一個人處在黑暗，才能看見光照射進來有多閃耀，誠如他內心「23」天使數字所帶給他的能量，只要保持積極正向的思考，最好的結果將引導到身邊。而專輯中的〈不愛自己了〉及〈神啊〉兩首歌，都記錄著Marz23內心的崩潰與扭曲，但最後仍找到自我救贖的故事，並非只是沈溺於悲傷自憐自艾。