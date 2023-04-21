洋投艾普勒今年來台效力富邦悍將，20日先發面對味全龍，賽前被捕捉到與富藍戈一起搭公車到天母棒球場，他表示，過去在日本、韓國打球時也會搭大眾運輸，休假時也會帶著老婆、小孩搭捷運出去走走。

艾普勒表示，由於球隊宿舍位於淡水，他們則是與家人住在新莊球場附近，若要搭巴士不太方便，因此會搭大眾運輸到球場。而他主要是透過google地圖，加上翻譯也有教他要怎麼搭捷運、轉公車，自己過去在韓國時是透過KaKao地圖得知乘車資訊，日本跟台灣則都是使用google。

除了搭捷運、公車「上班」，艾普勒在休假時會帶老婆、小孩一同出遊，「捷運滿方便的，加上女兒容易暈車，所以都選擇搭捷運。」過去就對亞洲廟宇文化感興趣的他，也表示會想去行天宮走走，「還想去101、爬象山。」

此外，艾普勒來台先發3場，對手都是龍隊，也讓他直呼有些奇怪，因為過去自己沒有如此頻繁面對同一隊，且是在短短1個月內，「對方打者可能因此對我會更熟悉，但這也是挑戰，我只能盡我所能發揮出來。」

艾普勒3次登板最終都無關勝敗，雖然來台首勝遲遲沒能開張，但他認為，雖然中職首勝很重要，但更希望球隊能贏球。