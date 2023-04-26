前6局1安難求的味全龍，在7局下靠著李凱威安打撕開得分契機，先利用對方失誤、保送攻佔滿壘，吉力吉撈・鞏冠內野滾地球先馳得點，8局再靠劉基鴻安打打回第2分，龍隊全場只敲出2支安打，但終場以2比1擊敗統一獅，也中止對戰3連敗，戰績追上獅隊、兩隊無勝場差。

今天中職兩場比賽都有「林子崴」先發，獅隊林子崴前6局展現壓制力，開局投出四壞球保送後連續抓下16個出局數，直到6局下才又對吳東融投出觸身球，才讓龍隊再度站上壘包。

7局下林子崴續投，被李凱威敲出首安，1出局後游擊手失誤，他又四壞球保送陳品捷形成1出局滿壘局面，吉力吉撈・鞏冠敲出游擊方向滾地球打破兩隊0比0僵局。

落後2分的獅隊前7局雖然幾乎局局有人上壘，但總是欠缺關鍵一擊，只在9局上靠著林安可陽春炮打破鴨蛋，儘管一度攻佔滿壘，但陳冠偉頂住壓力三振掉林岱安，讓獅隊以1分差吞下敗仗。賽前龍獅2隊只有1場勝差，獅隊吞敗後，龍隊也追上獅隊，兩隊無勝場差。

伍鐸主投6.1局投出4次三振、3保送，被敲5支安打無失分，無關勝敗奪下單場MVP，趙璟榮中繼0.2局無失分奪下勝投；林子崴6.1局僅被敲1支安打，投出2次三振、3保送，失1分非責失承擔敗投。