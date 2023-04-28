統一獅林安可季前歷經2次頭部觸身球後，在23日歸隊一軍，讓「外野三鬼」再度合體，不過歸隊初期他對左投手仍有陰影，因此教練團刻意「貼心」安排他只會對上右投，至於何時再讓他對上左投？總教練林岳平說：「會再跟他確認。」

林安可沒有入選最終28人名單，從經典賽中華隊回到母隊後第1場自辦熱身賽就被隊友江承諺丟到頭、提前傷退，結果不到1個月，他在第1場官辦熱身賽賽前練習跑壘時，又被隊友打出去的球打中頭，且位置與前次差不多，當下立刻就醫檢查。

經過休養後，林安可在月中加入二軍打擊，18日正式打滿整場，並在22日二軍開轟後隔天回歸一軍賽場。有趣的是，林安可本季出賽3場12打席都是面對右投手，主要是教練團知道他對左投還有些陰影，林岳平說：「剛上來的時候會保護他，他認為面對左投視線有點壓迫，所以先讓他面對右投，上次本來要對（陳）冠宇，但也是先把他換代打。」

「餅總」認為，林安可現在技術上沒問題，主要是心理層面對左投仍有陰影，會讓他比較害怕近身球，「必須要適應心理層面，現在剛起步3場，盡量幫助他排除擔憂的這一塊，也會再跟他確認面對左投的部分。」

對於面對左投，林安可說：「OK啊！現在比較習慣了，比起剛開始被打到球會有陰影，現在也是要想辦法習慣，多打一點，二軍那邊也都有安排左投丟給我打。」

今年獅隊取消全壘打後跳舞的「規定」，讓林安可不必再苦惱跳不出來被隊友「巴頭」，目前3場炸2轟，他笑著說：「其實開轟後有沒有跳舞都一樣，反正我都不會跳。那時候在二軍聽到可以不用跳，覺得還不錯，也不用再被打頭，或說要練舞了。」