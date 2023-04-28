統一獅28日起與富邦悍將展開3連戰，新洋投勝騎士將在30日「開箱」，開季沒趕上一軍的古林睿煬也隨隊讓教練團就近觀察，總教練林岳平說：「若沒問題，計畫古林下周加入先發。」

「餅總」表示，勝騎士周日先發，會在周五、周六打完後進行洋投輪替，加上今天將近期表現不俗的林子崴降下二軍，拉上黃竣彥補強牛棚戰力，下周先發輪值勢必要做出調整，「希望這樣的輪替讓好的選手都有機會為球隊做貢獻。」

獅隊一軍先發輪值將配置3洋投，古林睿煬也將歸隊，加上胡智爲，先發戰力充足，林岳平認為，球隊本來就是要有這樣的循環，不能都是同樣球員，現在打到球季第4周，會觀察近況看有沒有機會做調整，「（下周輪值）這周打完會有答案。」

古林睿煬開季因為身體狀況沒能趕上開季，6日開始在二軍出賽，扣除確診後的那1場比賽，局數都有到4、5局，今天他隨隊北上作客新莊，他說：「現在就是要想辦法把自己調整好，讓自己可以馬上接上來。」

因為手部狀況沒能趕上開季，當時「餅總」也語重心長說了些重話，古林睿煬表示，可以理解餅總當時為何會這樣說，「進來球隊也很多年了，大家、我自己也都會有期待，希望可以趕快調整過來。」

古林睿煬認為，現在身體已經是可以比賽的狀態，手也都沒有太多不舒服的情況。而他這次現身明顯瘦了一圈，他笑著說自己並沒有刻意減重，但自然而然瘦了10公斤，現在大約90公斤左右，「但球速沒有掉，這是好事。」