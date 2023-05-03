味全龍雖然首局就陷入0比4落後，但把握住7局統一獅牛棚不穩之際，包含劉基鴻超前3分炮在內，一口氣攻下5分逆轉，以7比4中止2連敗，也斬斷獅隊近期3連勝。劉基鴻本季敲出第5轟又奪回全壘打王寶座，另外17分打點暫居打擊「雙冠王」。

伍鐸開局就先被敲連續2支內野安打，之後又保送胡金龍形成滿壘，新科「花蓮王」蘇智傑再補上清壘三壘安打，獅隊單局攻下4分，但這也是獅隊全場唯一有分數進帳的半局。

落後的龍隊在3、4局各追回1分，7局上面對獅隊第3任投手劉予承，瑪仕革斯・俄霸律尼、曾傳昇都獲得保送上壘，高孝儀短打形成野手失誤再追回1分，吉力吉撈・鞏冠安打追平比分，劉基鴻再補上左外野致勝3分炮，龍隊單局攻下5分逆轉。

龍隊先發投手伍鐸度過首局亂流後就沒再失分，最終主投6.1局被敲7支安打、失4分，奪下本季第2勝。總教練葉君璋賽後也對他的表現給予肯定，尤其開局4支安打中有3支是內野安打，除了蘇智傑的三壘安打外都是較有運氣成分的安打，「重點是他失4分後有穩定下來，球數也算滿精簡的，這是這場比賽能贏球的最大關鍵。」

才剛奪下生涯首次打擊月MVP，劉基鴻好手感延續到5月，在本月首戰就開轟，不僅是生涯在花蓮首轟且是支致勝3分炮，「當時二、三壘有人，我只想把球打高，形成高飛犧牲打，所以設定高球攻擊，結果掌握到那一球，打出去就知道會過。」

靠著這一轟再度在全壘打、打點排名第1，「要謝謝大家，有隊友上壘才有辦法打分數。」劉基鴻賽後表示，雖然知道自己再度暫居打擊雙冠王，但強調自己並不會刻意要打全壘打，也沒有因為「花蓮限定」的1萬元開轟獎金而盲目揮擊。

「一直想著全壘打可能反而讓動作跑掉，只要專注揮擊，是你的就是你的。」不過劉基鴻也坦言，1萬元開轟獎金能現領真的很激勵大家，而他在開轟後繞過三壘時隊友們也對著他喊「1萬元」。