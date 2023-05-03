男機車騎士日前被攔檢時，被目擊高舉雙手，還不時轉動身體，當時警方在後方疑似準備開單，畫面曝光網友笑說「他一定是移民回來台灣居住的」。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

在國外遭警方攔檢時，駕駛須讓雙手讓警方看見，以確認無行兇反抗意圖；但台灣一名男機車騎士日前被攔檢時，遭目擊也「高舉雙手」，還不時轉動身體，警方當時站在後方疑似準備開單；畫面曝光網友笑說「他一定是移民回來台灣居住的」、「可能剛從美國回來…或台中」、「應該是警匪片看太多」。

臉書「黑色豪門企業」曝光一段影片，一名男機車騎士遭員警攔檢，員警在他後頭疑似準備開單，他竟不斷「高舉雙手」並左右轉動身體，不時也轉頭看向員，影片內容提到「違規開單而已，你手舉這（麼）高是怎樣？」畫面中還有文字寫「大哥，別開槍」，引起網友熱烈討論。

男機車騎士日前被攔檢時，被目擊高舉雙手，還不時轉動身體，當時警方在後方疑似準備開單，畫面曝光網友笑說「他一定是移民回來台灣居住的」。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

畫面中男騎士將手臂呈現垂直彎曲、高舉空中，疑似做出「投降」的動作，網友留言說「心理有鬼，心虛」、「有時間耍寶怎麼不遵守規則」、「他一定是移民回來台灣居住的」、「他只是在伸展拉筋吧」、「下次被攔我也這樣舉手」、「可能剛從美國回來…或台中」、「不是啦，50肩症頭牙起來啦」、「感覺他在考駕照，因為要左右確認有沒有來車」、「應該是警匪片看太多」。

不過也有網友疑似認出騎士，留言說「這個人會在路口轉圈圈。看不懂他在轉什麼」、「這個精神好像不太正常，看過他在家樂福路口，無視紅綠燈在路中蛇行繞圓」。