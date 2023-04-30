統一獅30日「開箱」新洋投勝騎士，主投7局僅被敲2支安打、無失分，率隊以7比0擊敗富邦悍將，來台初登板就碰上球隊挑戰里程碑，勝騎士坦言賽前並不知道，他笑說：「如果知道可能會有更多壓力，希望之後還能幫球隊拿下更多勝利。」

勝騎士中職初登板用96球投7局，開局更是連續解決富邦11名打者，直到被高國輝敲出內野安打「無安打」才破功，最後只被敲2支安打、投出5次三振沒有保送，奪下來台首勝，助隊拿下2連勝且是隊史第1800勝。

總教練林岳平表示，勝騎士表現很好，跟之前在二軍看到的內容差不多，也可能是第1次對戰、富邦不熟悉新投手，教練團也會再督促他。

勝騎士表示，今天投球想法簡單，只是積極攻擊打者好球帶、取得球數領先，自己也會不斷變化可使用的球種，擾亂打者。而他在壘上有人時會有特殊看管跑者的動作，「這是我第2年這樣做，希望能夠縮短跑者的離壘距離，降低盜壘成功機率。」

被問到是否會想拚完封？勝騎士給予肯定的答案，「每次登板投球當然都是會想拚，但投手教練羅錦龍有跟我溝通，球隊需要我的是一整季，我認為很有道理，還是要以球隊勝利為主，勝投那些都是錦上添花。」