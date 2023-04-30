戴著繡著中文「勝騎士」的手套，統一獅新洋投勝騎士果然旗開得勝，中職初登場繳出7局無失分好投，加上打線火力爆發，猛敲16支安打，以7比0擊敗富邦悍將，奪下2連勝也是隊史第1800勝。

獅隊今天「開箱」勝騎士，開局就連續解決11個人次，直到被高國輝敲出內野安打「無安打」才破功，中職初登板用96球投7局，僅被敲2安、無失分，投出5次三振、沒有任何保送，奪下來台首勝。

投手有好投，打線也有所發揮，面對富邦控球十分理想的肯特，獅隊首局就靠著陳鏞基安打先馳得點，2局再靠3支安打及高飛犧牲打攻下2分，5、6局兩局也都持續有分數進帳，包含陳重廷在6局上從郭俊麟手中敲出本季首轟。

獅隊總教練林岳平賽前才說肯特控球非常好，不好突破，結果先發9棒全員安打，其中陳傑憲單場3安「猛打賞」，只差全壘打就能完成「完全打擊」，陳鏞基、陳重廷、陳重羽、林靖凱也都有單場雙安，肯特僅投5局被敲9安、失5分，來台首度登板沒能繳出優質先發，吞下本季第2敗，2場敗仗都是不敵獅隊。

統一獅陳傑憲單場3安「猛打賞」。（鄭任南攝）