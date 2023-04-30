富邦悍將高國輝29日在比賽中盜壘成功，也是他相隔571天再次嘗試盜壘，目前是跨季連9次盜壘成功，他透露，是首席教練黃泰龍有注意到投手抬腳較高且未對他多做看管，開「綠燈」讓他嘗試，但他笑說自己應該是，「停看聽，要觀察。」

面對統一獅洋投克維斯，高國輝昨天在6局下靠著保送上壘，之後展現「壘間破壞力」，本季首度盜壘成功，也是繼2021年10月5日後再次嘗試盜壘。「我昨天知道了，上次是2年前。」高國輝回憶，生涯最多嘗試盜壘應該是小聯盟時期，但後來因為想加強爆發力而增重，跑的次數也開始下降。

2012年返台加入中職後，高國輝每年盜壘次數並不多，他表示，除了因為速度不像以前那麼快，也因為盜壘受傷風險高，「有需要才會跑。」至於昨天則是因為教練有觀察到克維斯抬腳較高，提醒他可以注意、嘗試，「我也有問一下一壘指導教練詹智堯，他說如果我覺得可以就跑。」

高國輝笑稱，現在盜壘是開「黃燈」，因為要「停看聽」，「像昨天的狀況就是可以嘗試，昨天有先看1顆，覺得好像（停）太久了，加上可能不常跑投手也比較不會特別注意，成功機率就會高一點。」

本季高國輝主要擔任球隊指定打擊工作，近期擊球狀況不錯但結果不理想，他也認為運氣有點差，但他仍正面看待挑戰，「現在球季還不到3分之1，只要專注在自己能控制的，把節奏跟擊球穩定性做好，相信結果會慢慢變好，長打也自然會出現。」