富邦悍將28日以3比1擊敗統一獅，中止近期3連敗、5連不勝，洋投艾普勒7.2局僅失1分好投成為贏球關鍵，不過他僅用79球就被換下場，沒能拚完投，由曾峻岳後援1.1局，總教練丘昌榮賽後也做出解釋。

艾普勒前5局僅被敲2支安打，6局雖然遇上亂流，先砸到李丞齡，再被林祖傑敲安失掉1分，但靠著雙殺守備化解危機，最終用79球投7.2局，投出4次三振、1觸身球保送，被敲6支安打、失1分，拿下來台首勝。

今晚用球數不到80球就被換下場，艾普勒坦言有動過拚完投的念頭，但他也理解在當下的比分，教練團做出換投的決定，「當然每個投手到比賽後段用球數還不多時會想達成完投成就，但我知道這場比數接近，投到後面體力也有點下滑，交給牛棚也是很棒的選擇。」

總教練丘昌榮也對艾普勒的表現給予讚美，「他前5局投得很精簡，好球數取得的很快，這是跟前幾場比較不一樣的地方，是來台最好的一場比賽。」他也坦言在8局做出換投決定十分困難，「我們領先的分數不多，又遇到林安可，保險一點，不然很有機會讓他拚完投。」

丘總也提到讓曾峻岳跨局投球的原因，主要是因為與獅隊3連戰，他在8局登板只投1球就抓到出局數，加上前幾場球隊都處於落後沒有出賽機會。