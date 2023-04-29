自去年6月16日後就沒在新莊嘗過勝利滋味，統一獅29日靠著蘇智傑3安「猛打賞」，包含8局追平安打，加上林岱安超前安，以2比1擊敗富邦悍將，中止2連敗、新莊跨季12連敗。

面對富邦王牌投手江少慶，獅隊前7局都沒能從他手中得到分數，江少慶繳出7局僅被敲5支安打、無失分，飆出8K、2保送，本季4度登板都繳出優質先發，但仍無緣第2勝，他也以自責分率0.71獨居榜首，目前也是連續20.1局無失分。

落後1分的獅隊在8局上趁著富邦換投之際展開反攻，面對連2天出賽的曾峻岳，1出局後林安可獲得保送，2出局後富邦再換上富藍戈，但他被蘇智傑敲出追平安，保送潘傑楷後又被林岱安敲出超前安。

領先1分的獅隊在9局下推出守護神陳韻文，儘管他讓富邦1出局攻佔一、二壘，又被姚冠瑋敲安，但替補上陣的陳傑憲展現「雷射肩」，抓到試圖衝回本壘的代跑張冠廷，最後三振掉王正棠成功「關門」，奪下生涯第133次救援成功，劉軒荅中繼1局奪下本季第2勝。

獅隊相隔317天終於在新莊贏球，避免追平聯盟單一球場最長連敗紀錄，蘇智傑單場3安包含追平安打獲選單場MVP，他表示，面對富藍戈前隊長陳傑憲有適時提醒球種及攻擊策略，「感謝隊有才有這支安打。」

蘇智傑也提到，全隊都知道球隊在新莊跨季12連敗，「賽前大家都是很想贏的心態，面對每個play都很用心。」總教練林岳平賽後也直歡呼，認為這是場精彩又緊張的球賽，「今天也是打得很彆扭，我們直到第10次得點圈機會才出賽智傑那1支，8、9局守備也出現可能失敗的情況，但我們守住，加上他們又被傑憲觸殺在本壘，這是今天的關鍵點，他是今天的MVP。」