來台先發登板第4場，富邦悍將洋投艾普勒終於嚐到勝投滋味，他主投7.2局失1分，率隊以3比1擊敗統一獅，中止3連敗、5連不勝，賽後獲選單場MVP，他也首度與女兒Brynlee一同上台共舞。

艾普勒前3次先發都面對味全龍，初登板繳出7局失1分非責失好投，接下來6局失3分（3責失），第3度登板5.2局失2分，都無關勝敗，今天首度碰上非龍隊的球隊，賽後他說：「很開心能碰到其他球隊的打者，看看不同的打者。」

前5局艾普勒只被獅隊敲出2支零星安打，第6局雖然遇上亂流，先砸到李丞齡，再被林祖傑敲安失掉1分，但靠著雙殺守備化解危機，最終用79球投7.2局，投出4次三振、1觸身球保送，被敲6支安打、失1分，拿下來台首勝。

艾普勒表示，對今晚自己的表現感到非常滿意，尤其是改善保送過多的老毛病，「前1場我就是因為觸身球跟四壞球保送這2件事投得比較辛苦，今天希望能用較少的球數解決打者，因此搶下好球是第一目標。」

來台出賽第4戰終於拿到勝投，艾普勒也認為拿到來台首勝對他而言意義重大，接下來他還想繼續幫球隊拿到更多勝利，「來台就是希望幫球隊贏球，保持節奏，一場一場贏下來。」

獲選單場MVP，艾普勒也首度與女兒Brynlee一同站上頒獎台熱舞，可愛的Brynlee本就有不少粉絲，人氣更勝於老爸艾普勒，「她滿習慣在台灣的生活，剛剛有問她要不要跳舞，她也說好，很開心這個夜晚有這樣圓滿的結局。」

富邦悍將洋投艾普勒與女兒Brynlee。（鄭任南攝）