中職34年球季上半季已打了4分之1，但各隊戰績膠著，排名暫居第1的統一獅也僅領先墊底的中信兄弟2.5場勝場差，兄弟總教練林威助認為，主要是各隊今年守備都有進步，「失誤、保送減少，比分就咬得接近，就容易形成現在的戰況。」

相較於去年球季戰績，桃猿戰績獨走，與墊底的富邦悍將有10場勝場差，今年則是打完16至18場不等，各隊都保有至少4成的勝率，統一獅與味全龍兩隊無場差，獅隊僅在勝率領先龍隊一些，樂天桃猿與獅隊也僅有0.5場勝差。

「助總」認為，今年開季戰績呈現如此結果，主要是各隊投手表現都很不錯，加上守備能力也有加強，「失誤降低、沒有太多保送，比數就會咬的接近，戰況就會呈現現在的狀況。」

翻開今天賽前的各隊團隊防守數據，「黃衫軍」16場出賽、605次守備機會只出現9次失誤，守備率0.985是五隊之最，也是目前全聯盟失誤未達雙位數的球隊，龍隊12次失誤次之，獅隊13次、富邦悍將14次也都比去年有進步，唯一例外的是桃猿，全隊共出現27次失誤，守備率僅0.957排名墊底。

桃猿總教練曾豪駒則認為，今年各隊準備都很不錯，實力都在伯仲之間，也增添球賽可看性，「但球季還很長，要想辦法咬住。」