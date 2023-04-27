樂天桃猿27日靠著朱育賢單場雙響炮，以6比4擊敗中信兄弟，也斬斷「黃衫軍」在樂天桃園球場跨季7連勝，新洋投雷法「開箱」投出6局失4分奪下來台首勝。

雷法開局慢熱，先保送岳政華後，被江坤宇、王威晨連續敲安，連續K掉張志豪、岳東華後，又被詹子賢敲出安打，曾頌恩再造成三壘手失誤，兄弟單局攻下3分。

落後的桃猿在3局下展開反攻，2出局後陳晨威、成晉、楊晉豪安打先追回1分，朱育賢再補上逆轉戰局的3分炮，4局下再靠張閔勛、郭永維2支二壘安打再下一城，7局下朱育賢又敲出陽春炮。

單場雙響炮、貢獻4打點的朱育賢獲選單場MVP，總教練曾豪駒表示，雖然他今年一開始不是很順，但利用比賽慢慢調整自己，把長打優勢展現出來，「除了朱哥外，最好的是（余）德龍的守備，幫球隊抓下很多重要的出局數。」

朱育賢則說，開季自己打擊慢熱，教練、隊友都有給他很多方向，自己也做了許多嘗試，希望能把今天好的感覺繼續維持住，「（全壘打）不會等很久，沒有遲到就好。」

單場2轟也加入全壘打王的競爭行列，僅落後味全龍劉基鴻2支，朱育賢先不去多想個人獎項，「之前狀況好壞會差很多，希望能在狀況好時、對手在研究你的時候可以更穩定，希望今年能有所突破，這也是給自己的目標跟期許。」

經典賽古巴隊投手雷法在中職初登板，繳出6局被敲6支安打、失4分，另投出5次三振2保送，奪下來台首勝，他感謝隊友火力支援，讓他初登板就能拿下勝投。