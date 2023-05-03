為擺脫「行人地獄」惡名，內政部警政署宣布自5月起全國同步施行「路口不停讓行人大執法」，盼守護行人安全。桃園市長張善政今主持市政會議，直呼今年有加強取締力道，截至目前的取締件數已經高於去年整年的取締量。

張善政說，5月較大的政策為內政部警政署宣布的「路口不停讓行人大執法」，若汽車行經行人穿越道或轉彎時不停讓行人先通過，小客車裁罰金額原為2000元、大型車裁罰2800元，5月起全都提高至3600元，呼籲駕駛人要特別留意。

張善政指出，行人地獄惡名是全台一起共同承受，因此桃園早在1月起便在路口執行類似做法並加強取締，經初步統計1月至4月共取締約2900件，取締數量比去年全年取締數量還高。

張善政表示，取締的真正目的是希望駕駛在路口要禮讓行人，這是最不得已的手段，除了警察局會全力配合警政署規畫以外，交通局也會針對路口交通做改善，比如說有些路口塞車、行人穿越道太接近路口等，皆陸續改善中，盼能擺脫行人地獄的罵名，各局處都要一起合作才能讓環境變得更安全。