為除「行人地獄」惡名，台北市長蔣萬安力推機車退出騎樓等政策，但同時也引發居民、商家不滿，北市府因此緊急恢復部分汽車格。台北市長蔣萬安回應，交通規劃及行人安全是施政的重中之重，對的事情會堅持，也會持續和地方溝通。

台北市政府日前實施機車退出人行道2.0，並塗銷路邊汽車停車格改繪機車格，但引起居民、商家抱怨，北市府只好恢復汽車格，並承諾後續推動會更加細膩。

蔣萬安今出席內湖高工智慧設施應用與維修技術教學中心揭牌，他指出，交通規劃及行人安全是施政的重中之重，因此上任第一次交通會報就請交通局、工務局一定要以用路人為核心、人本交通的思維做整體規劃和改善。

他說，北市府也做相關改革，包含嚴格取締汽車不禮讓行人，加強執法路口、行人道違停狀況，也推出機車退出人行道2.0，以機車彎方式避免機車騎上人行道，並加強學校周邊通學巷的規劃及改善，目前也進行相關行人綠燈早開5至10秒，已完成332處路口，會持續進行。推動之初民眾有不同意見，但對的事情會堅持，也會持續和地方溝通。

另，台北市營養午餐均價高於全國平均，國民黨台北市議員王欣儀接獲許多學校及家長陳情，下一學年已確定又要漲價，漲幅在3至10元不等，要求蔣市府應予以補助，減輕家長負擔。

蔣萬安回應，非常關心孩童健康特別是營養午餐的供應，不只要讓孩子吃得飽也吃得好，教育局規劃，學校如果要漲價，一定要先透過問卷徵得家長同意，達7成回收、6成家長同意，調漲上限單次10元，而如果下一學年度有調漲需求，會在今年預算編列適時調整補助。