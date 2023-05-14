命理專家雨揚老師在臉書上分享5／14～5／20的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖龍、虎、狗，其中生肖龍的工作企圖心強，有望創下亮眼成績；生肖虎職場發展順遂，深得主管信任，將重要任務教派給你；生肖狗的偏財運上揚，有機會獲得意外之財。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▎生肖鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

事業遭逢變動，因部門人手短缺，可能需要暫時協助其他工作，令你有些分身乏術，建議適時地向外求助，以減輕工作量。愛情能量弱，單身者近期的情緒起伏較大，讓旁人難以預測你的心情，進而對人際互動造成影響；有伴者可以偶爾答應另一半任性的要求，將讓彼此關係更加融洽。財運不高，勿將信用卡借給他人使用，以免後續產生消費爭議。

▎生肖牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作量增加，必須設法找到有效的應對方式，如多運用高科技工具，來減輕人力負擔，才有助提高效率，更快達成各項任務。桃花能量匱乏，單身者每天忙得團團轉，難以挪出時間來參加活動，拓展新的社交圈；有伴者應懂得體恤伴侶，切勿在對方身心疲憊時提出過分的要求，以免內耗彼此的感情。財運持平，可多花時間研究產業趨勢，有助找到合適的副業，打造多元化的收入。

▎生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場發展順遂，由於你的實力雄厚，深得主管信任，陸續將重要的工作交派給你，讓你得以大顯身手，交出令人讚賞的成果。感情運和美，單身者在與優秀人士交流時，容易被對方的才華和能力吸引，可望建立美好關係；有伴者可適時地陪同伴侶外出散步、放鬆心情，有助增進彼此的感情。財運亨通，投資前多向長輩請益，可獲得寶貴的建議，創造更高額的收益。

▎生肖兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場遭逢挑戰，剛接下新業務就遇到了一些狀況，建議主動向經驗豐富的前輩請求協助，有助突破難題，讓工作順利進行。愛情運平順，單身者可多找話題和新朋友聊天，可望在交流中激盪出火花；有伴者在採買衣物時，不忘幫伴侶也挑選幾件，體現對伴侶的關愛。財運低迷，若無法克制購物欲，錢財將輕易流失，可請親友幫忙監督及提醒，有助減少不必要的花費。

▎生肖龍

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★★

工作企圖心強，對於重大標案將展現勢在必得的決心，只要做好充分的準備，必能拿下訂單，創下亮眼佳績。感情幸福洋溢，單身者可邀約有好感的對象一起組隊參加活動，有助培養默契和信任，增進彼此的感情；有伴者可用溫馨的貼圖來表達對伴侶的心意，將讓對方感到被關心和疼愛。財運頗旺，如手邊有一大資金，可以考慮買房出租，以賺取穩定的現金收入。

▎生肖蛇

事業★★★ 愛情★★ 財運★

事業變得忙碌，除了優化工作流程外，也可以透過番茄鐘工作法來提高效率，讓各項事務處理得宜。愛情運欠佳，單身者常過度解讀他人的意思，容易讓自己格外焦慮，也讓對方覺得你難以溝通，關係易漸行漸遠；有伴者在外地出差時，應保持通訊工具暢通，以免伴侶找不到人而擔心。財運不濟，由於交通費用增加，荷包正快速縮水，應盡量節省各項支出。

▎生肖馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業面臨難關，由於市場競爭激烈，導致商品銷售不如預期，令你倍感挫折，建議可和團隊一起開發新產品，以提高市場佔有率。感情運穩定，單身者可透過朋友介紹，開拓廣泛的交友圈，讓生活更多采多姿；有伴者與伴侶個性互補，在日常生活中能彼此扶持與成長，帶給雙方更多的正能量與幸福感。財運不濟，經營的賣場營收下滑，應推出新的銷售方案，以免帳面呈現赤字。

▎生肖羊

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

職場鴻圖大展，在會議上展現出豐富的經驗與知識，更提供不少出色的決策與建議，讓你被委任為專案負責人，升遷指日可待。桃花能量下滑，單身者向暗戀對象告白失敗，讓你十分受挫，對感情產生迷茫；有伴者有時會因財務問題而與伴侶發生爭執，切記冷靜溝通，以免雙方感情出現危機。財運高升，可搭配商城活動促銷新產品，讓你的訂單量水漲船高，輕鬆賺進一桶金。

▎生肖猴

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場如日中天，對專案品質十分重視的你，能以盡責的工作態度，贏得客戶的信任與好評，為公司創造更多的收益。感情運欠佳，單身者面對人群時容易緊張，導致和新朋友的互動不太熱絡，交友圈難以拓展；有伴者在伴侶情緒低落時，可以更有耐心地安撫對方，才有助維持雙方感情。財運平穩，可嘗試在休假日承接外包業務，逐漸開展自己的客群，就能保持穩定的進帳。

▎生肖雞

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運回溫，在構思專案企劃時，能提出新穎的營銷策略，讓專案顛覆往年模式，寫下創新的里程碑。愛情運不順，單身者不擅與異性交流，建議可多觀覽兩性關係頻道，有助改善現況，迎接屬於自己的幸福；有伴者和伴侶相處的時間減少，交流頻率也跟著下滑，雙方的距離越來越遠。財運不錯，可培養儲蓄及記帳的習慣，讓你能透過良好的理財方式，進一步帶來長遠的財富回報。

▎生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業步步高升，可將現有的商品與公益做結合，讓你透過一系列善舉，打響在業界的名聲，未來發展不可限量。感情運不錯，單身者可多參加社區活動，有望在活動中結識志同道合的朋友，拓展更廣闊的視野與人脈；有伴者可和伴侶一起挑選新家具，透過布置居家環境，讓兩人的關係更加緊密。偏財運上揚，可至彩券行小試身手，將有機會把獎金帶回家，讓荷包更飽滿。

▎生肖豬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業遭受打擊，因共事的同仁無法勝任自己的業務，導致部門的團隊力量銳減，難以維持穩定的發展。桃花運回溫，單身者可在情人節邀約心儀對象出門，將有望一舉擄獲對方的心，開啟甜蜜愛戀；有伴者可在伴侶下班後，為對方準備小點心，讓另一半感念於你的付出，對你加倍疼愛。財運不濟，因工作量增多，讓你容易透過購物來紓解壓力，切記應量入為出，以免卡債高築。