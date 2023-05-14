今天烏克蘭西部赫梅利尼茨基（Khmelnitsky）遭受俄羅斯空襲，目前還不知道是無人機還是巡弋飛彈所造成，這一次俄羅斯的空襲，攻擊了烏克蘭軍的彈藥倉庫引發了一次大規模爆炸，從民眾拍下的影片來看，爆炸威力之大，直接產生出蕈狀雲。地方官員表示，有30人受傷ㄝ，火車也暫時停止運行。

根據公開資訊來源13日報導，親俄社群媒體認為這起攻擊是伊朗無人機「見證者」（Shahed-136）攻擊所致，爆炸中產生了巨大的火球和濃煙。爆炸造成了周圍建築物的嚴重破壞，但是赫梅利尼茨基市長表示大約有30人受傷，但目前外媒無法查證

由於爆炸的影響，該地區的火車目前已經暫停止。爆炸的威力如此之大，以至於造成了該地區許多建築物的損壞。

當局表示：「赫梅利尼茨基地區的一個目標受到了襲擊。火勢仍在繼續……辦公樓和工業設施也受到了損壞。」

見證者-13滯空攻擊彈藥（自殺無人機）採用三角翼布局，機長3.5公尺，翼展2.5公尺。機尾配備了一台50馬力的活塞發動機，驅動兩葉螺旋槳，航速可達185公里/小時。機頭為戰鬥部以及傳感器，無人機全重200公斤，造成烏軍很大的困擾。