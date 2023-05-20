法新社報導，丹麥代理國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，丹麥「現在將能夠為訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16系列戰機做出集體貢獻」。

波爾森讚譽美國總統拜登批准這項計畫的決定，表示丹麥將優先與盟友合作支援這項計畫。

波爾森並未表示，丹麥是否也列在供應這種戰機給烏克蘭的名單之列。

丹麥空軍擁有約40架F-16系列戰機，其中約30架正在使用。丹麥最近開始接收更新式的F-35戰機。

白宮高層稍早表示，拜登總統告訴七大工業國集團（G7）領袖，華府將支持提供F-16系列等先進戰機給烏克蘭，並將支持培訓基輔飛行員的作法。

烏克蘭一再要求西方盟友提供高科技噴射機對抗俄羅斯侵略，且直到近期都未成功，但白宮高層今天的說法，意謂基輔取得重大突破。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）本週矢言，將建立「國際聯盟」提供戰鬥噴射機援助烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日在倫敦近郊拜訪蘇納克後指出，他「非常確信」將創建一個「噴射機聯盟」以助烏克蘭對抗俄羅斯。

蘇納克表示，英國準備開放飛行學校訓練烏克蘭飛行員，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也表示將這麼做，但排除向基輔派遣戰機。