新冠肺炎防疫措施解除已久，國際航空市場已見明顯回溫，然而新冠肺炎陰影猶在，不少人害怕搭機過程染病。美國醫師提醒，航程中打開座位上方的空調孔就能讓生病機率大降一半，因為，經由空氣傳播的病菌逾99%可由機艙通風系統濾掉，雖不能完全擊退新冠病毒，至少可降低感冒機率。

英國《每日郵報》報導，飛機座位空間狹小，有如感冒或流感病毒溫床。飛機通風系統複雜度數一數二，搭機時讓座位上方的空調孔保持開啟，這個小動作在流感季節防身尤其有效，只是很多人不曉得可藉此製造自保空間。

美國航空旅行相關傳染病專家、麻州比佛利醫院（Beverly Hospital）醫療長金卓（Mark Gendreau）說，空調孔開啟能為乘客座位增加空氣流動，「若剛好有病毒細菌往你飄過去，理論上，空調孔送出的氣流會把病菌快速帶離你所在的空間」，感冒、流感這類上呼吸道疾病的細菌病毒很快就會落地。

搭機時保持座位上方空調孔開啟，讓空調氣流吹走周圍的病菌，降低感染疾病的風險。（圖／Shutterstock）

飛機通風系統使用高效空氣微粒濾網（HEPA filter）。據美國環境保護署（EPA）標準，這種濾網能過濾空氣中99.97%的灰塵、花粉、黴菌、細菌與微粒。金卓表示，飛機通風系統等級比起全世界絕大多數醫院與手術房毫不遜色，因為飛機通風系統每小時換氣15到30次，機上空氣50%循環再利用、50%來自機外。

金卓說，機上通風系統運作欠佳會對飛機產生很大阻力，導致燃料大量消耗，所以航空公司會主動維護系統良好運作。根據國際航空協會（IATA），即使飛機更換濾網次數少於建議值，仍能篩掉大多數微粒。

飛機通風系統與HEPA濾網運作情形。

HEPA濾網威力並非百分百，仍有「漏網之魚」，例如能在空氣中傳播好幾呎遠的新冠病毒，甚至能暫時停留在空氣中，不易濾除。美國EPA評估，某些案例顯示，即使帶病毒者已離場，這類病毒能停留在空氣中好幾小時，傳染他人機率仍大。

金卓說，COVID患者在機上座位若與自己隔了好幾排，感染風險低很多，「相隔2排以內有一定風險，卻沒有大家想像得那麼高」。他說，善用空調孔能讓風險降低，鄰座乘客也能同享防疫好處，但鄰座乘客隔壁的乘客就必須打開其座位上方的空調孔以自保。

金卓說，空調孔的風速與風孔方向按個人舒適需求調整即可，「風孔不必正對臉部，稍微往自己的前方調整一下就好」。

機艙座椅與置物櫃容易沾染病菌，觸摸後最好儘速清潔手部。（圖／Shutterstock）

搭機過程有其他狀況會拉高感染風險。飛機著陸停妥時，許多乘客會擠在走道等著下機，這時染病風險很大，因為飛機降落後機師會短暫關閉機上通風系統，待機組員開啟機上輔助動力裝置，空調才會恢復運作。

航程中攝取含咖啡因的飲料會導致水分流失。人體免疫細胞排泄毒素與廢物時需要水分，身體缺水會讓免疫細胞變得脆弱。金卓建議，搭機時別碰咖啡與酒飲，喝水就好。

觸摸機上某些位置與物品表面也容易沾染病菌，例如座位上方的行李櫃、座椅。金卓指出，70%到80%的感染是經由手部傳遞，手再觸摸眼、口、鼻讓感染機率更大，因為每小時觸摸眼口鼻上看20次。他建議，隨身攜帶手部消毒用品，正確洗手動作要確實執行。