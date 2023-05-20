新北市長侯友宜今（20）日出席國民黨舉辦「520政黨輪替台灣更好」誓師大會；民眾黨主席柯文哲今在新北淡水鬱金香酒店3樓草坪舉辦參選2024總統大選宣示記者會，宣傳主軸定為「Keep Promise相信美好台灣」；加上民進黨賴清德，2024年總統大選三足鼎立的態勢似已確定。

而雅虎新聞（yahoo news）舉辦網路投票，有超過6萬人參與。詢問民眾，「三黨2024總統參選人出爐，你看誰能當選？」

投票結果，有33.7％的民眾看好侯友宜當選，排在第一名；第二名是賴清德，有27.4％的民眾看好她當選；第三名是柯文哲，有26.6％的民眾看好能當選，另有12.3的民眾不知道或沒意見。

此項投票為網路投票，共有6萬4千4百餘人參與， 20到30歲的占7.4％；31歲到40歲的占23.5％；41歲到50歲的占33.0％；51歲到55歲占15.0％；超過55歲占20.4％。