前總統陳水扁24日在臉書披露，和民眾黨主席柯文哲會面，外界認為此舉可能會對2024總統選戰造成影響。民進黨立委林俊憲表示，扁柯這次見面，彼此各有盤算。

林俊憲25日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯文哲踏入政壇，基本上一開始就是靠阿扁。那時媒體注意到他，因為他都是以阿扁醫療小組的身分每天代表阿扁出來講話。所以最後，民進黨在台北市長的提名，禮讓給柯文哲。

林俊憲接著指出，扁柯兩人這次見面，彼此各有盤算、各有利益。因為柯文哲現在要搶的是「反綠大聯盟」的盟主，很清楚的是，他要由第三 ，走向第二。而阿扁最近則跟民進黨有一些矛盾，包括兒子、前高雄市議員陳致中的一些事情。

林俊憲點出，國民黨要搞清楚，現在最主要的對手是柯文哲。其實柯文哲瞄準的也是新北市長侯友宜。侯友宜整合有兩個部分，除了候選人本身，還要有人幫他。因為侯友宜本來跟國民黨其他人黏稠度本來就不高。