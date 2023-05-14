今日母親節，民間團體發起「行人安全大富翁」活動，高雄約200人參加，手持「馬路上的冤魂，我們沒有遺忘」、「我沒有在滑手機，不要撞我」、「停讓行人的駕駛，超帥」等標語，盼大家重視行人路權。（崔正綱攝）

今日母親節，民間團體發起「行人安全大富翁」活動，高雄約200人參加，手持「馬路上的冤魂，我們沒有遺忘」、「我沒有在滑手機，不要撞我」、「停讓行人的駕駛，超帥」等標語，盼大家重視行人路權。（崔正綱攝）

林姓研究生指出，要以教育、法令下手，才能杜絕台灣交通亂象。（崔正綱攝）

行人意外頻傳，日前台南發生3歲女童遭撞死意外，今日母親節，民間團體同時在全台多地舉辦「行人安全大富翁」快閃活動，高雄選在新興區河東路、國民街路口，該處是前年底黃子洋酒駕撞飛過馬路的一家4口，釀成母親死亡、2孩與父親重傷意外。今日約200人參加，撐起「保護傘」並手持康乃馨，悼念無法度過母親節的交通罹難者家屬，並盼大家重視行人安全。

台灣行人安全意外頻傳，遭外媒狠批「行人地獄」，前年一家4口過在河東路、國民街路口過馬路，遭到黃子洋酒駕撞飛，母親傷重不治，父親、2女孩重傷；近期台南8日發生3歲女童過馬路遭撞死，行人議題甚囂塵上，警方後續也展開行人大執法，改善行人環境。

今日母親節，民間團體也在雙北、台中、台南、高雄等地發起「行人安全大富翁」快閃活動，高雄市行人路權促進會此次選在酒駕悲劇事發地舉辦，約200人參加，穿著黑衣、撐象徵行人「保護傘」雨傘、手持康乃馨，向許多無法過母親節的交通罹難者家屬悼念。

「終結行人地獄！」除悼念外，參加者也手持「馬路上的冤魂，我們沒有遺忘」、「我沒有在滑手機，不要撞我」、「停讓行人的駕駛，超帥」等標語，從上午9時50分至10時許，10分鐘內不停繞著行路口行走，藉此希望大家能重視行人路權。

抱著嬰兒、手牽3歲女兒參加快閃活動的陳姓母親語帶哽咽表示，身為母親、每經過這路口時很難過，想到一個家庭因為該處交通設施不健全、酒駕相關法令沒警醒作用，一直造成酒駕常發生，應該要保障行人過馬路的路權。

一名來自楠梓區的林姓研究生指出，有數次過馬路差點被撞的經驗，曾去日韓等國旅遊，他們對於行人路權做的比台灣還好，認為警察大執法短期雖有效果，但長期還是要以教育、法令為主，才能杜絕台灣交通亂象。

市議員白喬茵表示，希望政府定期檢視路口時相、標線是否保護行人安全，同時考照制度檢核，若有駕駛有重大違規，也可考慮取消其駕照。

高雄市行人路權促進會表示，此次參加以年輕世代及小家庭居多，代表不管是年輕家庭及學童，都認為交通安全改善是迫切議題。

高雄市行人路權促進會指出，具體建議在大路口設置行人專用時相，或是透過行人早開，保護行人通行；行穿線畫設也應該遠離路口，讓轉彎車輛有足夠反應時間讓行人通行，以及設置行人庇護島，都是提升行人安全的重要改善措施。希望政府跟駕駛人能夠意識到，行人安全必須靠交通設計及駕駛守法雙管齊下，才能減少悲劇發生。