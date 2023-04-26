今年要尋求3連霸的中信兄弟，開季狀況卻不甚理想，戰績5勝9敗1和在5隊排名敬陪末座，團隊打擊率、得分、打點、全壘打等各項打擊成績也都墊底，總教練林威助說：「目前已經打了4分之1，還剩45場，剩下的就一場一場要回來。」

兄弟開季碰上各隊接連端出「洋投套餐」伺候，本就不好突破，加上球員近況也不理想，日前先將陳文杰降下二軍，24日再下放打擊率僅1成09的陳子豪，26日拉上老將周思齊盼補足攻擊火力也帶動球隊氣氛。

被問到是否會擔心近期球隊打擊狀況？「助總」認為，不只是打擊，每一個點都會擔心，「一整年都是這樣，最近是比較不順，目前已經打了（上半季4分之1的賽程，還有45場，剩下的就一場一場要回來。」

截自今天賽前，兄弟近期吞下5連不勝，距離排名上半季第一的統一獅有3.5場勝場差，團隊打擊數據也不理想，打擊率2成19、49得分、47打點、108支安打、6轟都是5隊墊底。