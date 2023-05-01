T1聯盟2022-23球季季後賽頭號種子新北中信特攻，和從季後挑戰賽突圍的台中太陽首場對決，1日在新北市新莊體育館登場，特攻延續整季例行賽主場不敗的氣勢，上半場打完就領先將近30分，下半場更曾領先到超過50分，最終特攻126比78擊退太陽，取得1勝0敗領先。

特攻先發控衛林韋翰前兩節就送出11次助攻，創本季季後賽半場最多助攻，由於球隊領先夠多，他出賽不到19分鐘就「下班」，最後全場留下13次助攻，差高雄全家海神後衛布銳克曼締造的季後賽單場14次助攻紀錄只差1次，特攻隊洋將金恩贊助27分、7籃板、7助攻，獲得本戰MVP，另外艾德贊助24分，替補林秉聖和謝亞軒都各投進4記三分球搶下14分。

在季後挑戰賽連兩場單場飆破40分的太陽隊洋將萊斯，此役進攻效率降低，上半場三分球4次出手落空，整場進帳13分是全隊最高，丁聖儒、丁聖儒、莫爾特里各12分。

雙方系列戰第2場將於4日晚間7點展開，換由台中太陽當主人，在台灣體大體育館迎戰新北中信特攻。