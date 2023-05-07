Since turnovers were first tracked in 1977-78, only one NBA player has had a playoff game with:



20+ points

8+ rebounds

8+ assists

0 turnovers

0 fouls



That one player was LeBron James tonight. pic.twitter.com/veXnZniqec — OptaSTATS (@OptaSTATS) May 7, 2023

湖勇大戰G3打出與前役截然不同的結果，湖人坐鎮主場以30分大勝衛冕軍勇士，系列賽重新以2比1要回領先，湖人球星詹姆斯（LeBron James）賽後點出，防守就是球隊獲勝的關鍵。

前一回慘敗勇士，昔日聯盟第一人詹姆斯做出改變，首節拿下2籃板、3助攻，創下職業生涯包含例行賽，個人首次在第一節0次出手，次節詹姆斯解開束縛，率領湖人掀起進攻風暴，複製勇士在G2的模式，就靠著2、3節把對手打爆，奠定最終勝局。

詹姆斯全場出手11次命中6球，拿下21分、8籃板及8助攻的全能數據，根據推特《OptaSTATS》，詹姆斯是自1977-78年賽季開始統計失誤數據以來，首位在季後賽創下至少20分、8籃板以及8助攻，並且沒有失誤和犯規出現的球員，展現相當可怕的運動能力。

勇士此戰攻下97分，寫下今年季後賽新低，詹姆斯強調獲勝關鍵在於球隊堅實的防守，大讚湖人今晚的絕佳表現，「我們是聯盟中防守最好的球隊，即使不是也名列前茅，要發揮我們的潛力，就必須拿出高水準的防守，在聯盟當中，沒有比勇士更能考驗我們防守的隊伍，所以我們必須時刻警惕著每波球權。」