The way this game was allowed to be called might have ruined our season. If Anthony Davis is concuss and can’t go home 6 series is over. Smh pic.twitter.com/c3n0FObP0m — The Pettiest Laker Fan 🤫 (@ThePettiestLA) May 11, 2023

迎來背水一戰的勇士回到溫暖的主場，複製先前在系列賽取勝的模式，2、3兩節掀起進攻浪潮，柯瑞砍下27分力挽狂瀾，最終帶領勇士以121比106搶回一勝，系列賽追成2勝3負落後。

勇士面臨生死戰關頭，反倒是由「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）先開啟進攻模式，單節8分率勇士打出17比5攻勢，湖人暫停回來過後稍有起色，發揮好壞左右系列賽勝負的「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）砍下13分，首節打完湖人以28比32落後。

湖人次節展開韌性將分數追上，兩隊互有領先，但勇士後半段開始發力，連續飆進4顆三分球，包含柯瑞壓哨球，勇士70比59重新取得領先，而勇士「浪花兄弟」表現雖不多，不過全隊得分分布相當平均。格林拿下14分、威金斯（Andrew Wiggins）16分，湖人仍以詹姆斯（LeBron James）17分、戴維斯18分為主。

勇士以52%命中率，在半場投進11顆三分球，加上利用湖人失誤獲得16分，是分數拉開主因。湖人第3節加強外線防守，整節沒有讓勇士投進三分球，但是湖人自己投籃手感也不好，一度落後多達18分，即便專打下半場的隆尼沃克（Lonnie Walker IV）加入得分，也無法起太大效果，湖人帶著11分落後進入決勝節。

已經落後的湖人情況更加艱難，末節戴維斯遭到勇士中鋒盧尼（Kevon Looney）手肘擊中臉部，立即回到板凳區休息，隨後進入休息室便未返回場上，湖人靠著羅素（D'angelo Russell）單節7分於事無補，終場以15分差不敵勇士。勇士先發5人得分全上雙，柯瑞拿下27分、8助攻，威金斯25分、7籃板及5助攻，格林則是攻下20分、10籃板，今年季後賽第2度得分上20。