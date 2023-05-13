5 out of the 15 players named All-NBA would not have been eligible under the new CBA that starts in July:



Giannis

Steph Curry

Jimmy Butler

Damian Lillard

LeBron James — Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 10, 2023

根據新版勞資協議，NBA從明年開始加入新規定，一個球員賽季必須至少打滿65場（80%以上）比賽，才有資格入選最佳陣容和個人獎項，如果套用在本賽季年度最佳陣容，將有三分之一的球員不足門檻遭淘汰。

吉米巴特勒（Jimmy Butler）只差了一場，「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）打了63場，利拉德（Damian Lillard）、柯瑞（Stephen Curry）以及詹姆斯（LeBron James）皆未滿60場，最佳陣容15人中就有5人不符資格。另外最佳陣容也不再以位置作為區分，也就是說年度第一隊可能出現5名後衛或5名中鋒的狀況發生。

新規則背後的想法是要減少球星輪休狀況，但柯瑞本賽季因為肩傷錯過22場比賽，詹姆斯則是一整年都帶著受傷的腳拼鬥，兩人確實是因為傷勢缺席大部分比賽。勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）就曾警告，新規定將導致一些表現平庸的球員進入年度最佳陣容。

莫蘭特本季出賽61場，也沒有入選最佳陣容，不過他缺席比賽的原因只能怪他自己，季初莫蘭特捲入暴力事件，遭一名青少年提起訴訟，隨後又因直播亮槍遭到聯盟禁賽，無緣最佳陣容的結果，也讓他至少損失了3800萬美元。