繼陸續引進Opel戰將小型休旅Mokka、Mokka-e，以及中型休旅Grandland之後，OPEL台灣總代理歐吉汽車將於6月引進Opel旗下最熱銷也是台灣車迷最熟悉的掀背車Astra，同時宣布全台展間預賞會和預約試駕提前開跑，據知歐吉汽車將規畫Opel Astra有4個車款，價位預估在120至130萬元之間。

Opel重返台灣車市後，歐吉汽車立即展開一連串深耕佈局，除了全力拓展經銷通路，打造新世代設計美學服務據點，更是接連引進多款消費者引頸期盼的車款。業者表示，自從全新世代Opel Grandland上市以來，即接收到廣大消費者詢問及討論，同時也感受到台灣車迷對於全新世代德製潮流掀背Opel Astra的期盼之心，旋即宣布Astra全台展間預賞會和預約試駕提前開跑。

民眾可自即日起先至官網填寫Opel Astra預約試乘表單，就能於6月9日起優先安排試駕，體驗Astra極致駕馭感受。此外，官網也開放預約試駕前100名車迷朋友們，只要於7月10日前完成試乘，歐吉汽車將會抽出2名致贈價值1萬1000元的「Opel x Adidas 全球限量聯名鞋」。限量聯名鞋為Adidas Originals經典鞋型融入OPEL品牌特色元素，將街頭文化與OPEL德國工藝美學完美結合，更以高機能再生材質Primegreen呼應OPEL新時代綠色時尚，提供聰明穿搭兼顧環境永續和潮流趨勢的新選擇。

歐吉汽車將於5月2、28日及6月3、4日這兩個週末，於全台OPEL展示中心舉辦VIP預賞會，搶先展出Opel Astra GS Line潮流版，讓喜愛Opel的車迷朋友們能優先欣賞全新世代德國精準工藝結晶，同時展間即日起開放預接單，只要2萬元訂金，即可搶先預定，成為首批Opel Astra車主。