連續3年止步季後賽次輪，七六人選擇炒掉總教練瑞弗斯（Doc Rivers），將另尋替代人選，瑞弗斯的助教群認為，主將哈登（James Harden）是導致換帥的最大原因，《Yahoo Sports》記者費斯徹（Jake Fischer）則否定這項言論。

系列賽以3比4不敵賽爾提克後，被問到和瑞弗斯的關係，以及是否會期待他繼續執教，哈登僅回答自己與瑞弗斯之間沒有問題，只不過七六人球團仍選擇更換總教練，包含同樣才遭拔除職位的巴登荷瑟（Mike Budenholzer）、蒙提威廉斯（Monty Williams）和納斯（Nick Nurse）等人，都在七六人的補強雷達範圍內。

只是接下來的發展讓七六人臉都垮了，《Bleacher Report》記者漢斯（Chris Haynes）日前報導，哈登將不執行下賽季高達3564萬美元球員選項，會在今年夏天追求長約，也就是說，哈登下賽季不一定將會穿上七六人球衣，球團大刀闊斧開除瑞弗斯的舉動可能白忙一場。

不過費斯徹澄清，七六人解雇瑞弗斯是為了追求全新的風格，和哈登並沒有直接關係。瑞弗斯擔任七六人總教練3個賽季，拿下154勝82負、6成53勝率，卻每年都在季後賽次輪被淘汰，季後賽走不遠似乎才是瑞弗斯捲鋪蓋走人的最大因素。