Aaron Judge chopping it up with Karl Anthony-Towns pic.twitter.com/4rK8fefBrp — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 23, 2023

洋基是支歷史悠久的老牌球隊，擁有27座世界大賽冠軍，自然受到龐大的球迷簇擁，趁著球隊提早放暑假，灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）昨（24日）受邀到洋基主場開球，他毫不避諱自己就是洋基鐵粉。

賽前和洋基球星賈吉（Aaron Judge）相見歡，主打中鋒位置的唐斯身高來到6呎11吋（約211公分），6呎7（約201公分）的賈吉是大聯盟著名的巨人，他幾乎和唐斯一樣高，賈吉在高中時期確實也是籃球校隊的一員，直到上大學後才專攻棒球項目。

唐斯接受採訪時透露，年少時曾造訪老洋基球場，自己是首次踏入新球場，「很榮幸能夠來到這裡，我是死忠的洋基球迷。」唐斯從小生長在美國東岸紐澤西州，近幾年則傳出家鄉NBA球隊尼克有意得到唐斯，總教練席波迪（Tom Thibodeau）想要和這位曾經的愛徒重聚。

灰狼以西區第八種子身分打進季後賽，首輪遭遇約基奇（Nikola Jokic）領軍的金塊，最終1比4不敵對手遭淘汰。唐斯近期在Podcast節目中坦承本季是個失敗賽季，表示自己對球隊換來戈貝爾（Rudy Gobert）措手不及，只能被迫改打大前鋒，灰狼雙塔並沒有達到預期效果。