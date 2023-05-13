太陽季中從籃網盤來杜蘭特（Kevin Durant），外界相當看好他們在季後賽將有一番作為，沒想到次輪G6在主場球迷面前以25分慘敗金塊，讓誓言奪冠的太陽無地自容，根據《ESPN》記者麥馬漢（Tim MacMahon）報導，太陽預計將在休賽季整頓球隊陣容，保羅（Chrsi Paul）和艾頓（Deandre Ayton）會是最先被開刀的對象。

杜蘭特的到來解決了關鍵時刻沒有人能跳出來得分的問題，只是太陽無法走遠的原因很多，與金塊的系列賽，防守及板凳深度的弱點都暴露了出來，連續2年敗倒在第二輪，今年夏天太陽陣容勢必會迎來大地震，首當其衝的就是38歲的保羅。

麥馬漢表示，保羅有很大的機會在下賽季穿上他隊的球衣，並且會盡力在當地時間6月28日前交易他，因為在這個日子過後，保羅的合約將轉為全額保障，將從1580萬美元大幅增加到3080萬美元。《Bleacher Report》記者品克斯（Eric Pincus）提到，太陽本來想在今年交易截止日前將保羅交易，只是球隊在迎來杜蘭特後改變了計畫。

同樣在次輪遭遇傷勢的艾頓，曾與太陽總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）發生衝突，隊友也對於艾頓投入的熱忱及侵略性不足感到失望，麥馬漢轉述相關人士指出，艾頓對於在另一支球隊重新開始感到興奮，太陽也會積極為他探索交易市場。