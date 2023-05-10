The Warriors call a hammer okay where Wiggins was screening for Klay. Lebron sniffs this out immediately and directs AD to switch. What Draymond did getting stuck in the air with no pass means they don’t deserve to win this game. pic.twitter.com/XteUWcd6di — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) May 9, 2023

勇士與湖人之戰G4，最後2分鐘裁判報告出爐，兩次誤判皆對勇士有利，終場前10秒勇士卓雷蒙格林（Draymond Green）傳球失誤被湖人安東尼戴維斯（Anthony Davis）截走，勇士威金斯（Andrew Wiggins）過來搶球而被判定跳球，實際上威金斯當時已經踩出界了，這是一次明顯的誤判。

這次的跳球還讓勇士柯瑞（Stephen Curry）搶到，但是他失去平衡倒地，那球被扔出界外，只剩1.8秒，宣告勇士的失敗。正確的判決是在安東尼戴維斯抄截成功時就讓湖人保有球權（剩餘5.4秒），當時落後的勇士只能採取犯規戰術。這個判決並未影響賽果，因為勇士沒有把握住跳球機會執行最後一擊。

另一次漏判是在剩餘57秒時，勇士穆迪（Moses Moody）對湖人薛洛德（Dennis Schroder）犯規，如果沒有漏判，薛洛德可以獲得兩罰機會。湖人終場104比101獲勝，他們全場20罰20中算是相當罕見。

TNT球評「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）認為勇士還有機會，他們身為衛冕軍不會這麼容易被擊倒，「他們不是灰熊，柯瑞是偉大的射手，他這次搞砸了很不爽，所以他下一場就會討回來。」歐尼爾提到2016年總冠軍賽，勇士3勝1負聽牌卻遭到詹姆斯（LeBron James）的騎士隊逆轉，這次湖人3勝1負領先，正是勇士隊向詹姆斯報仇的好機會。