勇士與湖人之戰G4，最後2分鐘裁判報告出爐，兩次誤判皆對勇士有利，終場前10秒勇士卓雷蒙格林（Draymond Green）傳球失誤被湖人安東尼戴維斯（Anthony Davis）截走，勇士威金斯（Andrew Wiggins）過來搶球而被判定跳球，實際上威金斯當時已經踩出界了，這是一次明顯的誤判。
這次的跳球還讓勇士柯瑞（Stephen Curry）搶到，但是他失去平衡倒地，那球被扔出界外，只剩1.8秒，宣告勇士的失敗。正確的判決是在安東尼戴維斯抄截成功時就讓湖人保有球權（剩餘5.4秒），當時落後的勇士只能採取犯規戰術。這個判決並未影響賽果，因為勇士沒有把握住跳球機會執行最後一擊。
另一次漏判是在剩餘57秒時，勇士穆迪（Moses Moody）對湖人薛洛德（Dennis Schroder）犯規，如果沒有漏判，薛洛德可以獲得兩罰機會。湖人終場104比101獲勝，他們全場20罰20中算是相當罕見。
TNT球評「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）認為勇士還有機會，他們身為衛冕軍不會這麼容易被擊倒，「他們不是灰熊，柯瑞是偉大的射手，他這次搞砸了很不爽，所以他下一場就會討回來。」歐尼爾提到2016年總冠軍賽，勇士3勝1負聽牌卻遭到詹姆斯（LeBron James）的騎士隊逆轉，這次湖人3勝1負領先，正是勇士隊向詹姆斯報仇的好機會。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。