衛冕軍勇士G2在主場以27分大勝湖人，系列賽扳回一城，得分主力史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）此戰刻意縮減出手次數，切換為助攻模式替隊友製造機會，單場攻下20分、12助攻雙十成績，勇士總教練科爾（Steve Kerr）也樂見科瑞的無私表現。

柯瑞在G1投進6記三分球砍下27分，勇士末節仍功虧一簣吞下首敗，不過柯瑞反而沒有加強進攻力道，做出重大犧牲並扮演組織者的角色，Ｇ2他以自己作為牽制點，提高湖人的防守難度，好搭檔克雷湯普生（Klay Thompson）是最大受益者，單場投進8顆三分拿下30分，取代盧尼（Kevon Looney）打上先發的賈麥可格林（JaMychal Green）也獲得不少出手機會，取得全隊第3高的15分。

全場12次出手命中7球，柯瑞繳出20分、12助攻及4籃板的數據，助攻數創下今年季後賽新高，也是繼2014年首輪對陣快艇的G3後，睽違9年再次於季後賽寫下至少單場12助攻的表現，勇士第3節一發不可收拾轟下43分，最終以大勝之姿拿下G2。

柯瑞完美梳理球隊進攻，表現受到科爾大力稱讚，「這就是史蒂芬的魅力，是這麼無私的一個球員，願意不計代價拿下勝利，他知道自己必須要像首輪G7那樣出色（單場50分），但不必每晚都採取這種心態，就像今夜，雖然他在上半場就陷入犯規麻煩，但事情的發展就是，史蒂芬更滿足做一個傳統的控球後衛。」