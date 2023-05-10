勇士頭號球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）在關鍵一戰的G4，儘管拿下31分、10籃板、14助攻及3抄截的全面表現，但全場30投12中，包含末節讀秒階段連續2次投籃不進，勇士最終以101比104不敵湖人，陷入系列賽1比3落後，勇士對於這般窘境並不陌生，柯瑞也信心滿滿表示，球隊能夠找出方法解決問題。

NBA創立至今，1比3落後的情況出現277次，但只有13次能夠成功翻盤，逆轉機率僅4.7%，最近一次則是2020年金塊在西區次輪，處於1比3落後時驚奇逆轉快艇，更神奇的是，金塊在同年首輪以1比3落後給爵士，卻又在同樣的情況下翻盤，這也是史上首支在同一年季後賽兩次從1比3困境逆轉的隊伍。

勇士隊史兩度加入史冊，不過結果一喜一悲，2016年欲求衛冕的勇士大軍，西區冠軍賽碰上處在巔峰的雷霆雙少杜蘭特（Kevin Durant）、韋斯布魯克（Russell Westbrook），最終系列賽處於1勝3負的勇士頂住壓力，連續兩年殺進總冠軍賽，再度碰上在東區出線、由詹姆斯（LeBron James）率領的騎士，這次則輪到勇士取得3比1領先，看似即將完成衛冕大業，卻遭騎士連贏3場翻盤，這也是NBA史上首次出現在總冠軍賽中1比3逆轉的情況。

勇士核心主力近年來大致保持不變，但明年柯瑞（Stephen Curry）即將邁入36歲，本季結束後「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）也有權跳出現有合約，加上一手打造冠軍陣容的勇士總管邁爾斯（Bob Myers），他的合約也將在本季到期，勇士王朝可能已經按下解體的倒數計時器開關，柯瑞賽後表示自己還沒有想過關於球隊未來的任何問題，面對1比3落後，柯瑞信心回應，「我們有能力解決困難。」