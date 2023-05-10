Jokic gets the triple-double in style!



Aaron Gordon slams it home 🔨



PHX/DEN Game 5 | 4Q on TNT pic.twitter.com/opunkoCKFd — NBA (@NBA) May 10, 2023

金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）在對決太陽G5的關鍵戰役繳出「大三元」29分13籃板12助攻，超越名人堂中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain），成為首位在季後賽締造10次大三元的中鋒（張伯倫9次）。金塊此戰把太陽打得很慘（118比102），約基奇其實可以提前休息，仍上場打了38分鐘。

賽後約基奇表示他們首節打得很拚命，下半場則是完全控制了比賽，他稱讚太陽的進攻火力強大，所以防守他們是一件苦差事。

約基奇也不忘調侃一下名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal），當TNT幾位主持人提到他改寫季後賽中鋒大三元紀錄的時候，約基奇故意說：「俠客呢？俠客有在這份榜單上嗎？」

現任TNT球評歐尼爾回答說：「我沒有，因為我從來不傳球的，大甜心。」歐尼爾生涯最高一季有3.8助攻，生涯平均2.5次，當然是遠遠不及約基奇（生涯6.6次，本季9.8次）。張伯倫則是憑藉天賦異稟的體能，在1967-68年拿下助攻王（單季702次助攻）。

約基奇本季場均24.5分、11.8籃板、9.8助攻，如果他繼續積極傳球，明年球季有機會締造「單季平均大三元」。太陽雖然也有很強的中鋒艾頓（Deandre Ayton），但是艾頓目前為止都遭到約基奇在攻守兩端壓制，表現明顯不如季後賽首輪（對戰快艇）。