由於環境逐漸轉為偏南風，明（17）日東半部地區整天仍不定時有局部陣雨，各山區午後因為熱力作用也有局部降雨，中午前後台南市、高雄市近山區或河谷溫度達36度。氣象局表示，周四（18日）起鋒面接近，天氣轉不穩定，周五、周六（19日、20日）受鋒面影響最劇烈，等到下周一（21日）又有另一鋒面接近。

氣象局分析周三、周四天氣狀況。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，明天東半部地區整天仍不定時有局部陣雨，午後因為熱力作用，各山區也有局部降雨，清晨中部以北地區亦有零星飄雨的機會；溫度方面，各地夜晚清晨低溫落在20到24度之間，白天各地高溫進一步回升，各地普遍感受偏熱，預估高溫西半部可以來到30到34度，而東半部約28、29度左右，中南部近山區及台東局部地區溫度更高，其中台南及高雄局部地區有36度左右高溫。

氣象局預測溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周四鋒面接近，水氣增多，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚起西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫在32至36度；受鋒面影響，周五至周六白天各地有局部短暫陣雨或雷雨，周六晚起降雨稍減緩，西半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣象局分析未來天氣變化。（氣象局提供）

下周日（21日）中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；下周一另一鋒面接近，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；下周二（23日）鋒面影響，各地有短暫陣雨。