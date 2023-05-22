根據台電網站顯示，預估最高用電3,380.0萬瓩，今日最大供電能力4,019.0萬瓩，預估備轉容量率有19.69％，亮出供電充裕的綠燈，系統供電餘裕充足，預估尖峰備轉容量有639.0萬瓩。
天氣好熱 估用電量上看3,380萬瓩
天氣逐漸炎熱，氣象局預報22日部分地區有機會出現38度以上的高溫，民眾紛紛打開冷氣降溫，讓用電量隨之增加。根據台電網站預測，22日預估最高用電量3,380萬瓩，將出現在下午1點至4點之間。
天氣逐漸炎熱，氣象局預報22日部分地區有機會出現38度以上的高溫，民眾紛紛打開冷氣降溫，讓用電量隨之增加。根據台電網站預測，22日預估最高用電量3,380萬瓩，將出現在下午1點至4點之間。
根據台電網站顯示，預估最高用電3,380.0萬瓩，今日最大供電能力4,019.0萬瓩，預估備轉容量率有19.69％，亮出供電充裕的綠燈，系統供電餘裕充足，預估尖峰備轉容量有639.0萬瓩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。