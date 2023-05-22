山富2023年首季合併營收7.41億元，季增達1.34倍、年增達10.43倍，登近13季高點。營業利益0.68億元，終止連8虧並改寫新高。配合業外維持收益挹注，使稅後淨利0.72億元、每股盈餘達2.02元，終止連8虧同步創高，已創2015年全年1.11億元以來高點。

由於長程線直航歐洲及日韓東南亞航點受穩固前期客戶支持，系列的團體行程及獎勵旅遊招待團及國旅持續暢旺，山富4月自結合併營收3.32億元，月增達18.45％、年增達16.5倍，創近39月高點。累計前4月合併營收10.85億元、年增達11.88倍，創近4年同期高點。

山富表示，在目前的團隊基礎下，營運現況超過國際航班與航空運能恢復速度，預期隨著航空運能逐漸恢復、公司團隊編制擴大，將有足夠人力全力搶攻民眾出遊和企業獎勵旅遊商機，下半年營運動能可望持續轉強。法人則看好山富今年獲利可望改寫新高。