命理專家雨揚老師在臉書上分享5／28～6／3的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖馬、龍、虎，其中屬馬的人工作順利、業績傑出，能收穫滿滿的獎金；屬龍的人職場能見度大增，成為工作部門的大將；屬虎的人感情運不錯，單身者有望在旅遊或出差遇到合拍對象，有伴者則和另一半感情甜蜜。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▎生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業蓬勃發展，在會議上能提出近年來最新穎的構思，展現出無與倫比的才華，讓你能進入公司的核心團隊，邁向職涯巔峰。感情運不錯，單身者可多豐富自己的生活，就有望在適當的時機邂逅良緣，展開幸福的愛情旅程；有伴者和伴侶的相處較為平淡，可一起探索新的興趣，使感情逐漸升溫。財運穩定，可多向善於規劃財務的長輩請益，共享理財智慧，有助穩定增長財富。

▎生肖牛

事業★★ 愛情★★ 財運★★

職場困難重重，由於新業務接踵而至，讓你得在空閒時間持續進修，提升自己的能力，才有助處理複雜的業務問題。戀情陷入低谷，單身者缺乏自信，小心因此懷疑自我，建議多肯定自己的優點與價值，方有助改善現況；有伴者和伴侶經常產生摩擦，導致雙方關係緊張，建議共同尋找解方，重建彼此的信任感。財運低迷，在購物前應多三思，減少不必要的開支，以免荷包逐漸縮水。

▎生肖虎

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運平平，近期工作環境較為穩定，可多尋找新的學習機會，拓寬自己的工作領域，為職涯發展打下穩固的基礎。愛情充滿期待，單身者有機會在旅行或出差中，結識一位十分合拍的對象，共同創造許多美好的回憶；有伴者能和伴侶互相坦誠自己的想法，讓彼此的心緊緊相依，建立一段幸福的戀情。財運亨通，經營的網路商城將有突破性的進展，讓你的收益飛快增長。

▎生肖兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

工作運順遂，在與廠商接洽時，能展現出過人的交際手腕，讓上司更願意放權給你，為你開啟廣大的職場發展空間。桃花運普通，單身者對感情抱持著積極的心態，有助以正能量吸引良緣，告別單身生活；有伴者可和伴侶一起報名運動課程，增加彼此的互動時光，讓兩人世界更加甜蜜美好。財運興旺，可多關注財經新聞及市場趨勢，將有助找到趨勢向上的標的，順利賺入一桶金。

▎生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場能見度大增，由於積極參與部門工作，展現出不凡的專業素養，為團隊做出許多傑出貢獻，讓你成為部門中不可或缺的一員大將。感情幸福無比，單身者可多參與公益活動，就能順利拓展交友圈，與新朋友建立深厚的情誼；有伴者發現另一半的優點時，總會不吝表達對伴侶的欣賞，讓雙方感情更甜蜜。財運平穩，可活用自身的專業知識，在外包網上接案，就有望替自己加薪。

▎生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業逐漸穩定，能以高度的責任感，去對待每份工作，將主管安排的事項辦得盡善盡美，讓周遭同仁都對你讚譽有加。愛情運順遂，單身者有望在朋友的助攻下，增加和心儀對象的互動時光，讓彼此距離更靠近；有伴者可將伴侶介紹給朋友認識，讓另一半踏入你的社交圈，豐富你每一天的生活。財運不濟，在同事邀約團購時，應視財務狀況而適時婉拒，以免不到月底，存款就先透支。

▎生肖馬

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

工作順風順水，能以優秀的社交手腕，讓新產品贏得客戶的青睞，締造極高的銷售金額，廣受各方好評。桃花能量滿盈，單身者可趁著約會時的浪漫氣氛，向心儀對象傾訴愛意，就有望擄獲對方的心，開展甜蜜愛戀；有伴者可在睡前與伴侶暢談白天的所見所聞，能讓你們更了解彼此，感情熱度有增無減。財運上漲，可憑藉傑出的業績，讓你收穫滿滿獎金，賺取一大筆優渥的收益。

▎生肖羊

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運不穩，遇到沒把握的狀況時，建議多跟專業人士求助，聆聽更全面的看法，能夠幫助你做出最有利的決策。愛情運平平，單身者在跟新朋友交流的過程中，不宜太快下定論，應試著從各方面去了解對方，以免錯失良緣；有伴者可適度地給予伴侶一些獨處空間，會讓彼此感到更加放鬆自在，有助維持親密關係。財運不濟，意外支出不斷，讓存款迅速減少，應設法降低生活開銷。

▎生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職涯前景看好，因公司計劃推動新業務，恰好與你的專長相符，將有望在此機會中脫穎而出，一展長才，創造出更卓越的成果。愛情運佳美，單身者可主動幫助身邊的人，將能收穫好人緣，同時也增加結識理想對象的機會；有伴者可與伴侶一起製作甜點，為生活增添新鮮感，還能促進情感交流和互動。財運不高，容易賺越多花越多，應稍加注意，才能有效控制開支，積累財富。

▎生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場表現亮眼，你非常用心地負責每項專案，將所有細節都安排到位，讓一切順利進行，成功贏得客戶的信任和好評。愛情運平穩，單身者可請朋友幫忙介紹對象，進一步拓展自己的社交圈，有助於展開新戀情；有伴者不宜太過固執，遇到分歧時可以與伴侶一同討論，尋求更好的解決方案，有助增進關係和諧。財運尚可，透過拜訪陌生客戶，將能成交更多筆訂單，賺取更多收入。

▎生肖狗

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業面臨挑戰，在設計新商品時，應尊重前輩的意見，且多聆聽不同的想法和建議，才能製作出令人滿意的成品。愛情運平順，單身者可主動參與各類型的社交活動，增加結識新朋友的機會；有伴者可騰出時間與另一半一同出遊，留下美好的回憶，讓戀情常保甜蜜。財運尚可，可考慮販售女性用品，將能開闢更多財源。

▎生肖豬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運不順，因團隊中有人缺席，無法完成分派的任務，讓你必須負擔起處理後續事務的重擔，變得疲憊不堪。愛情運不錯，單身者可試著改變造型，展現出不同的魅力，可替你帶來好心情；有伴者應保持真誠，言行一致，以建立良好的互信關係。財運低迷，近期開庭開支增加不少，建議消費前謹慎評估，以免超出預算。