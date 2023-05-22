氣象局發布大雨特報，今（22日）晚至明（23）日台灣北部地區有局部大雨發生的機率。（氣象局）

中央氣象局今晚21:30發布7縣市大雨特報，受鋒面影響，易有短延時強降雨，今（22日）晚至明（23）日台灣北部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大雨範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

氣象局也針對新竹縣、新竹市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至23時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

根據氣象局統計，截至晚間22:00最新時雨量，桃園楊梅最多，已達54毫米，新屋也有51.5毫米，新竹縣新豐則有48毫米。