新北中信特攻連兩場季後賽展現強勢開局！靠著開賽打出誇張24比4攻勢，搭配全隊6人得分上雙的平均團隊火力，特攻4日以110比83輕取地主台中太陽，在季後賽首輪取得2勝0敗的「聽牌」優勢，接下來雙方G3將於7日回到新莊體育館進行。

如同G1翻版，特攻開賽就靠壓迫高壓防守，迫使太陽失誤連連，一轉眼就打出24比4開局，打完首節，特攻更以37比14領先，比賽看來又要很快變成一邊倒慘況，來到次節，特攻續靠譚傑龍連兩顆三分球，成功擴大領先到30分。

幸好這次太陽沒有太早投降，萊斯、莫爾特里兩名洋將幫助太陽在上半場結束前打出10比0，打完上半場追成47比65落後；來到下半場，太陽雖不斷嘗試追分，可惜雙方差距始終維持在20分上下，打完前3節，特攻86比64領先。

特攻末節一開始又打出10比2小高潮，重新擴大領先到30分，此時特攻突然擺上只用金恩一名洋將的矮小陣容，雖讓太陽一度打出7比0，隨後再次穩住場上局面，雙方也都換上替補磨練，畢竟連兩場雙方對決打到末節都變垃圾時間。