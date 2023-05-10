台中市長盧秀燕到中山醫學大學附設醫院探視傷者。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市長盧秀燕到中山醫學大學附設醫院探視傷者。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市長盧秀燕到中山醫學大學附設醫院探視傷者。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中捷運列車今（10日）中午12時24分行經豐樂站時，路邊施工高樓的吊臂從30層樓高掉落，貫穿車廂造成1死8傷。其中一名加拿大籍傷者驚恐還原事發現場，他說當時列車還停在月台上，站務人員大喊不要開車，但列車卻還是照常發動，接著就撞上了吊臂造成意外發生。

受傷外師目睹吊臂掉落 中捷列車卻照常關門啟動

台中市長盧秀燕也立即到中山醫學大學附設醫院探視4名傷者，她轉述傷者告訴她事發當時的狀況，他們說，其實車子撞上去之前，吊臂已經掉在鐵軌上，車子靠近後來不及煞車迎面撞上，不是吊臂剛好掉下來砸中，而是已經掉下來，車子煞不住撞上。

盧秀燕強調，業者在興建的過程中一定要負起責任，所以工安就是他們的責任，如果說做不好就要付出代價，包括接受政府法律上的追究以及理賠的問題。

這場意外造成8傷1死，其中還有一名來自加拿大的外師，他在送醫包紮完傷口後表示，事發當時列車還停在月台上，門本來也還是打開的，接著聽見一聲巨響之後，就看見吊臂掉落，粉塵四起，當下所有人都驚叫起來。

此時列車的門卻開始關上，準備發動離站，一旁站務人員見狀立刻大喊不要開車，還看到一名女子也對著手中對講機大喊，但列車卻還是照常發動，接著就撞上了吊臂造成意外發生。這名外師，直呼「不知道為什麼車子還是啟動了？」

盧秀燕指出，8名傷者目前都沒有生命危險，聽同仁描述，車廂被撞後，很多玻璃都破碎撞得很嚴重，因為掉下來的東西很大，已經掉在鐵軌上，列車又在行進當中，撞上後毀損相當嚴重。

盧秀燕也強調，目前救人為先，發生原因相關專業人員會進行調查，之後會再跟大家報告，她也強調，建商在興建的過程中一定要負起責任，工安就是他們的責任，已經有跟傷者說會要求業者負起責任，法律責任也難逃。