中信兄弟21日公布團隊談薪結果，全隊調薪幅度超過8%，超越去年調幅，為隊史最高，不過去年奪下進步獎的吳哲源談薪卻「卡關」，主要是雙方就月薪部分談不攏，領隊劉志威透過視訊會議作出說明，將依據《中華職棒聯盟選手契約》規範，球團表達續約寄發通知函給吳哲源，他今年月薪將會是24萬元，球團也會在下月補足從今年1月起的薪水差額。

吳哲源是兄弟2016年第10輪選進，加入職棒後在去年投出生涯年，34場出賽15場先發、19場後援，拿下11勝1敗、2中繼成功，自責分率2.85的成績，成為球隊能完成2連霸的重要功臣，奪下最佳進步獎，去年月薪為12.5萬。

不過隨著新球季開打，吳哲源薪資卻始終談不攏，劉志威對他的談薪進度做出最新說明。依照中職合約對球團、球員雙方來說，球團表達續約意願時，且球員只要一月份開始領球團薪水，就代表同意球團續約，後續就是雙方協調薪資。

若球員認為雙方差距過大，可在薪資仲裁截止日前提出仲裁，但過了仲裁時間後，球團可依據合約精神，依照球團敘薪標準直接給付薪資，劉志威強調，但各球團都會尊重球員想法，希望與球員達成共識，盡量縮小雙方差距而持續協商。

劉志威坦言，現有中職談薪制度雖然對資方有利，但球團仍有持續談約的意願，兄弟球團也有提出不同合約方案，或是激勵獎金方案等，希望與選手持續溝通，但仍無法達成共識，「因此球團為避免此事件繼續造成誤解，也完成合約權利義務，球團將依據合約月薪24萬，寄發通知函給吳哲源選手，今年度一月起的月薪差額也會在下個月一併補齊。」