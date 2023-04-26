近期陷入5連不勝的中信兄弟26日作客桃園，拉上老將周思齊，盼藉由他與張志豪2位資深球員帶動團隊氣氛，「周董」這次上一軍學弟們「淡定」對待，他笑著說：「他們沒特別說什麼，越來越淡定，可能長大了。」

兄弟24日將打擊狀況不佳、打擊率僅1成09的陳子豪將下二軍，總教練林威助說：「陳子豪下二軍後的課題一軍教練團都已交代二軍。他打擊的節奏不太好，揮到壞球機率高，希望他能利用這10天調整一下，把好球帶設定的更好一點。」

陳子豪的空缺由周思齊補上，但今天由於樂天桃猿推出左投林子崴先發，因此他先在板凳待命，「助總」表示，若比賽後段有機會的話會讓他上場比賽。

林威助提到，周思齊近期在二軍調整的不錯，這次上來一軍，周董要當球隊「秘密武器」，被問到在二軍調整個如何？他開玩笑說：「秘密啊！秘密武器怎麼可以講。」

今年首度升上一軍，周思齊表示，能做的就是把本分做好，這就是身為大學長對球隊最好的幫助。儘管球隊開季戰績不理想，但周董認為不需要特別去跟學弟們說什麼，「他們都很有經驗，雖然年輕但都很成熟。」

這次上來一軍，學弟們不像以往「熱情」歡迎他，反而十分淡定，周思齊說：「以往他們會發瘋似的衝過來，現在只說：『學長你來囉？』雖然戰績比較低迷，但感覺大家情緒滿穩的，那就還OK。」

兄弟24日還降下鄭浩均，今天還拉上左投王奕凱，林威助表示，把鄭浩均降二軍主要是他上次先發出賽後反應手有點緊繃，雖然後來沒問題，也有到二軍出賽，但基於是第一指名球員，球隊要保護他，希望他能有更好的狀態，就先讓他去二軍調整。

「助總」也提到，拉上王奕凱除了是二軍回報近況不錯外，也因為桃猿陣中左打重炮多，希望他能發揮「左剋左」的能力。