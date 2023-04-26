中信兄弟26日北上作客桃園，與樂天桃猿進行3連戰，系列賽首戰找回昔日打擊火力，全場共敲出15支安打，包含張志豪2分炮、曾頌恩單場3安「猛打賞」，加上鄭凱文主投6局僅失2分，以15比6勝出，中止近期5連不勝，在桃園則拿下跨季7連勝。

尋求3連霸的「黃衫軍」開季戰績低迷，主因是打擊熄火，賽前各項團隊打擊成績都是5隊墊底，今天面對桃猿新秀左投林子崴，開局就靠張志豪2分炮先馳得點，2局上更是猛攻13人次，靠著4次四壞球保送及6支安打攻下8分，7局上又靠著2支二壘安打及2次保送再添3分。

林子崴本季初登板僅投1局就遭「K.O」，投出3次四壞球保送，被敲4支安打包含1轟，失7分皆為責失，寫下生涯最短先發局數，承擔敗投。兄弟先發投手鄭凱文主投6局，雖被敲7支安打、投出4次保送，但僅失2分（1責失），奪下本季首勝，也助隊中止近期5連不勝。

曾頌恩單場5打數3安打，貢獻2打點、2得分，張志豪首局敲出2分炮、本季第2轟，獲選單場MVP。總教練林威助表示，此役打極端能夠發揮主因是球員選球做得好，「有把比較高、較低的壞球選掉，加上有掌握到投手失投球。」

張志豪開局就開轟助隊取得領先，「助總」也認為是關鍵，「這對我們比較有安定感。」加上鄭凱文雖有危機但仍可完成6局任務，也降低牛棚壓力，不過今天升上一軍的左投王奕凱在9局下13分領先時登板卻僅抓下1出局，林威助也不諱言，他的表現應該不是意料外，可能剛上一軍還狀況外，導致控球不穩定。

張志豪連2場開轟，今天的全壘打成為勝利打點，他也自2021年4月27日後再奪單場MVP，「感謝主，讓我能夠有好的發揮，不過很可惜應該要在主場拿，很久沒跟大家講話了。」

球隊開季打擊慢熱，身為老大哥的他仍正面看待挑戰，張志豪笑說：「我們可能太團結，好的時候一起好，壞的時候一起壞，但這也是好事，怎麼能夠從困境爬起來、如何維持是我們的課題。」