中信兄弟21日公布團隊調薪結果，但在未與投手吳哲源達成合約共識的情況下，以先寄發通知函、照敘薪標準，今年將以月薪24萬更新合約，也讓中職「不定存續合約」、薪資仲裁時間點等再度引發熱議，對此秘書長楊清瓏表示，對於仲裁聲請時間有其他看法，聯盟也會在領隊會議提出並討論調整可能性。

吳哲源去年例行賽繳出單季11勝1敗的優異成績，讓他奪下年度最佳進步獎，也是球隊能夠完成2連霸的功臣之一，不過季後談薪卻「卡關」，主要是由於兄弟球團內部談薪有一定公式，若以現有敘薪制度，去年月薪12.5萬的吳哲源今年月薪最多只能到24.5萬。

兄弟領隊劉志威在上午說明時表示，根據現行聯盟締約條約，球團表達續約意願時，且球員只要一月分開始領球團薪水，就代表同意球團續約，後續就是雙方協調薪資，球團曾提出包含激勵獎金等各種方案，但始終無法達成共識，「球團為避免此事件繼續造成誤解，也完成合約權利義務，球團將依據合約月薪24萬，寄發通知函給吳哲源。」

不過吳哲源透過經紀公司發表聲明中指出，在今年農曆年後，雙方正式洽談合約僅有1次，球團當時也有提出討論其他方案可能性，最終選擇不行使仲裁權益，表達談約善意，但球團仍堅持在既定敘薪制度下調整月薪，只留激勵獎金有商談空間，吳哲源並未與球團「談薪以內部敘薪制度為限」之規定達成共識。

根據「中華職棒聯盟選手契約」的第22條（契約之更新）載明，「球團希望與選手締結下一年度之選手契約時，得於12月31日前向選手為更新契約之表示，本契約即更新之。」，若年底雙方未完成契約更新，根據中職「不定存續」合約精神，在尚未談定期間仍會延續合約，會先依照上一季薪水支付，待合約談妥後再補上價差。

楊清瓏也說明，若認為新年度薪資合約未符期待，可於2月1日起5個工作日聲請仲裁，希望在官辦熱身賽前達成彼此共識。不過薪資仲裁時間在2月初，很有可能都會卡到農曆年假，且各球團在這個時間點幾乎都還在談薪初期，球員是否提出薪資仲裁都是難題，未來是否調整薪資仲裁時間，聯盟會在領隊會議中提出調整的可能性。