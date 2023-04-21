味全龍陳品捷今天成為「板凳暴徒」，7局下代打敲出帶有2分打點的一壘安打扳平戰局，成為球隊能在延長賽贏球的功臣之一，10分打點也「超車」高國輝，暫居打點王。

陳品捷今天並未排進先發，但他在7局下1出局、二三壘有人時代打高孝儀的棒次，從歐書誠手中敲出追平安打，「上去打前就是保持平常心，怕起伏太大會影響選球。」

陳品捷也透露，上場前也都有在研究對方捕手對自己的配球模式，「阿德在蹲都以外角為主，就抓外角球跟變速球打，收到不錯的效果。」一棒打回2打點也讓他以10打點躍居打點王。

聽聞自己暫居打點排行榜第一，陳品捷又驚又喜，直呼：「怎麼可能會是我，應該是打很多全壘打的人，我今年1支都還沒有。」他指出，能有打點也是需要前面有隊友上壘才有機會，自己改披龍袍後，也有像林智勝請益打點及關鍵時刻的心態。

除了向林智勝討教外，陳品捷也透露，「火哥」張建銘日前也有提醒他，遇到滿壘時其實不用刻意做什麼，只要把球打球、打好，分數自然就能進帳。