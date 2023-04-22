統一獅22日繼續府城與樂天桃猿進行交手，同時也是棒籃雙獅主題日，邁向第2年的雙獅交流以童趣為主題，賽前獅隊UniGirls及新竹街口攻程獅慕獅女孩正式交流，雙獅女孩共20位聯合表演，並邀請「慕獅女孩」瑟七擔任開球嘉賓。

獅隊此次推出「1童趣冒險」主題活動，本次視覺設計也是由獅隊吉祥物萊恩操刀設計，展現可愛逗趣風格，場內外佈置及遊戲攤位以童趣規劃，打造兒童樂園氛圍，其中包括小小籃球機、九宮格訓練活動，讓球迷感受不一樣的主題樂趣。

今日賽前活動，統一獅UniGirls及新竹街口攻程獅慕獅女孩正式交流，雙獅女孩共20位聯合表演，連續2天雙獅女孩也將在看台帶動球迷應援，讓籃球迷體驗不同的加油方式。

本場賽事開球嘉賓特別邀請慕獅女孩瑟七擔任，瑟七說：「當初接獲這項任務時，感到十分榮幸及開心，對於棒球投球並不陌生，小時候都會和爸比一起丟棒球，這是非常難得機會，也謝謝球團特別安排自己最支持的捕手陳重羽擔任賽前指導及開球捕手。」

瑟七表示，能和他搭配是一件很快樂的事情，對於自己的開球自評85分，雖然有達低標沒有挖地瓜，如果還有機會想要挑戰投入好球帶。

除了雙獅女孩交流外，賽前雙獅吉祥物萊恩、盈盈、瑞迪、紙箱Uncle也和億載幼兒園35位小小獅迷一起帶動跳「幸運七」，每個小小獅迷展現活力逗趣表演，也贏得現場球迷掌聲，讓1童趣冒險主題日，充滿童趣歡樂。